Il portiere dell'Ajax André Onana ha rilasciato un'intervista a Het Parool trattando ampiamente il tema del razzismo nel mondo del calcio: "Il mio cammino me lo ha insegnato: nel calcio non è facile per un portiere nero arrivare in alto. Dopo il primo anno all'Ajax parlai con un club interessato a me, ma alla fine non se ne fece di nulla perché un portiere nero non sarebbe stato accettato dai tifosi. Il razzismo nel calcio? C'è, devo lottarci contro in quasi tutte le partite fuori casa che giochiamo. Ma non voglio parlarne perché per me non esiste differenza fra bianchi e neri. Se potrei lasciare il campo in caso di cori razzisti? No, perché è proprio ciò che vogliono. E io non voglio dargli ciò che vogliono".