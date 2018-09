Ajax, Overmars: "Barça ha offerto poco per De Jong. A gennaio resta"

Il direttore sportivo dell'Ajax Marc Overmars ha parlato dell'interesse del Barcellona per Frenkie De Jong, come riporta Mundo Deportivo: "Il Barcellona ha fatto due offerte per il giocatore, ma non lo hanno valutato abbastanza. I blaugrana potrebbero tornare a chiedercelo a gennaio, ma i nostri giocatori non se ne vanno in quel periodo".