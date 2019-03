© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il ds dell'Ajax Marc Overmars ha parlato ad As del futuro di un pezzo pregiato dei lancieri, il difensore De Ligt: "Può giocare ovunque, in una delle sei migliori squadre del mondo. Ha forza, mentalità, cuore. Se lavorassi da un'altra parte, farei di tutto per prenderlo. Non abbiamo bisogno di venderlo, non abbiamo bisogno di soldi, ma so che andrà in top club".