Ajax, Overmars: "Van de Beek e ten Hag restano. Ziyech può andare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il rischio di smantellare la squadra che ha meravigliato l'Europa è molto concreto, ma il direttore sportivo dell'Ajax, Marc Overmars, chiude le porte a nuove partenze illustri, dopo quella già ufficiale di Frenkie de Jong e quella ormai certa di Matthijs de Ligt. Il dirigente dei lancieri, al de Telegraaf, ha smentito le voci di una cessione di Donny van de Beek e di un addio del tecnico Erik ten Hag.

Ziyech il sacrificato - "Van de Beek è cresciuto molto e merita una ricompensa. Non vogliamo perderlo", ha detto Overmars, che quindi ha lasciato intendere che il centrocampista offensivo potrebbe prolungare il contratto con un robusto adeguamento. Stesso discorso per il mister: "Abbiamo cominciato le trattative per migliorare il suo contratto". Diversa, invece, è la situazione di Hakim Ziyech: "Diversi grandi club sono interessati e potrebbe lasciare qualora dovessero arrivare offerte importanti. Può succedere, perché le sue prestazioni in Champions hanno colpito tante società".