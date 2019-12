© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

A Daley Blind, difensore dell'Ajax, è stato diagnosticato un problema cardiaco dopo aver sofferto di vertigini e svenimenti negli ultimi giorni. Anche durante la partita di Champions League contro il Valencia l'ex Manchester United aveva accusato il malessere. Il club olandese ha confermato che Blind ha scoperto una infiammazione ad uno dei muscoli del cuore dopo un ampio controllo medico. Il giocatore, tuttavia, ha confermato di stare bene e che ha in programma di rientrare il prima possibile. Adesso il difensore viene aiutato da un defibrillatore cardioverter sottocutaneo che invia impulsi elettrici per regolare i ritmi cardiaci anormali, in particolare quelli che possono essere pericolosi e causare un arresto cardiaco. A riportarlo è la BBC.