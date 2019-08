Ajax, Schone non convocato per il PAOK. Lo aspetta il Genoa

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lasse Schone non è stato convocato da Herik ten Hag per la partita di Champions League contro il PAOK, in programma domani sera a Salonicco. Il danese è atteso domani dal Genoa per le visite mediche. C'è, invece, Donny van de Beek. Il giocatore potrebbe andare a giorni al Real Madrid nel caso i blancos non riuscissero a chiudere per Paul Pogba.

PORTIERI: Bruno Varela, Andre Onana, Dominik Kotarski

DIFENSORI: Perr Schuurs, Joël Veltman, Edson Álvarez, Kik Pierie, Noussair Mazraoui, Lisandro Magallán, Daley Blind, Lisandro Martínez, Nico Tagliafico, Sergiño Dest

CENTROCAMPISTI: Donny van de Beek, Razvan Marin, Hakim Ziyech, Dani de Wit, Jurgen Ekkelenkamp

ATTACCANTI: David Neres, Klaas Jan Huntelaar, Dusan Tadic, Quincy Promes, Kasper Dolberg