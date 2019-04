© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In un'intervista rilasciata ad Ajax Life, il centrocampista della squadra olandese Lass Schøne ha parlato della sfida contro la Juventus. "In rosa hanno grandi nomi, hanno persino giocatori che non giocano spesso. Di recente, Dybala non era nemmeno in campo in Champions League. Se giocheremo due volte un livello inferiore a quello reale, sarà difficile per noi restare in gioco. Ma - ha detto - se riusciremo a fare bene, allora potremo rendere la vita molto difficile alla Juventus", le sue parole.