Ajax, su Dolberg c'è l'Hoffenheim. Più facile una partenza in prestito

Kasper Dolberg ed un futuro che potrebbe anche essere lontano da Amsterdam. Questo è quanto racconta il De Telegraaf, in cui si apprende anche di un palese interesse dell'Hoffenheim nei confronti del danese. L'Ajax però, nonostante ad oggi sembri essere la terza scelta in attacco dietro a Tadic e persino al veterano Huntelaar, crede ancora nel suo potenziale, e nella possibilità che il classe '97 torni sui livelli intravisti nel 2017. Ecco perché i tedeschi pensano ad un trasferimento in prestito.