Ajax, svelata la nuova maglia dopo della delusione in Champions

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'indomani della fine dell'esperienza in Champions League a causa della sconfitta subita contro il Tottenham, l'Ajax ha svelato la maglia per la prossima stagione con il profilo Instagram dell'Adidas che ha intitolato il post così: "Non è la fine, ma solo l'inizio". Un messaggio per dare seguito ai grandi risultati ottenuti sul campo dalla squadra di Ten Hag, eliminata a pochi secondi dalla gloria.