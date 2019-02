Il centrocampista serbo Dusan Tadi ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida che il suo Ajax giocherà contro il Real Madrid. "È una grande sensazione giocare la Champions League, è uno dei motivi per cui sono venuti qui. È una gara fantastica per l'Ajax. I gol? Per me è più importante la squadra, io voglio vincere. De Jong è molto importante per noi".