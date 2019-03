© foto di Giacomo Iacobellis

Jari Litmanen, storico fantasista dell’Ajax degli anni ‘90, ha finalmente trovato un erede: il suo nome è Dusan Tadic. Il serbo classe ‘88 non è più giovanissimo, ma in questa stagione coi Lancieri sembra riuscire finalmente a esprimere tutte le sue doti e disegnare calcio ad altissimi livelli. Non per niente in Olanda lo paragonano al finlandese a cui lo accomuna il fisico, il modo di giocare - e solo in parte il ruolo - e da questa sera anche un’altra particolarità. Tadic è infatti il secondo giocatore nella storia dell’Ajax a segnare almeno sei reti in un’edizione di Champions League (quindi senza contare la vecchia Coppa dei Campioni dove anche un mito come Johan Cruijff riuscì nell’impresa, ma con appena 10 partite all’attivo) eguagliando proprio Litmanen che vi riuscì nel 1994-95 e nel 1995-96.