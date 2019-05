© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Adesso chiudiamo la porta a chiave in casa". Nicolas Tagliafico, terzino sinistro dell'Ajax che ieri ha battuto 1-0 il Tottenham a Londra nell'andata della finale di Champions League, parla a Movistar +. "E' stata una gara durissima: ci davano per favoriti e questo è qualcosa che non possiamo permetterci. Dobbiamo stare coi piedi per terra, sapevamo che sarebbe stata la gara più difficile".