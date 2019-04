© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell'Ajax Erik ten Hag ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l'Emmen: "Il primato in caso di successo? Noi pensiamo a far bene il nostro lavoro, solo così potremmo avere dei vantaggi. Detto questo i nostri avversari avranno una grande pressione sulle spalle visto che giocano per non retrocedere. I punti, a questo punto della stagione, sono sempre difficili da conquistare. In questo momento dell'anno non è inusuale vedere risultati 'strani'. L'assenza di Mazraoui? Abbiamo altre opzioni come Kristensen e Veltman. Inoltre non dimentichiamoci che avremo 9 partite in 29 giorni, ci sarà bisogno di tutta la rosa. E' impossibile pensare di schierare sempre gli stessi 11, per questo sarà fondamentale la squadra".