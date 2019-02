Ajax, Ten Hag: "Abbiamo dominato. Annullato gol regolare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore dell'Ajax, Erik ten Hag, parla così dopo la gara persa contro il Real Madrid: "Il gol di Tagliafico? Per me era regolare. Non vedo come sia stato attaccato irregolarmente Courtois. Penso sia normale. La gara? Abbiamo perso, ma siamo soddisfatti per come abbiamo giocato. Abbiamo dominato e avuto grandi occasioni, ma non siamo riusciti a segnare", riporta FcUpdate.nl.