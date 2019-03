© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'allenatore dell'Ajax Erik ten Hag ha presentato così in conferenza stampa il ritorno degli ottavi di finale di Champions in programma domani a Madrid: "Vogliamo continuare a lottare su tutti e tre i fronti stagionali, per questo cercheremo di prendere subito l'iniziativa al Bernabéu. Sappiamo che il Real Madrid può ormai vincere solo la Champions quest'anno, ma resteremo comunque ambiziosi e determinati. Vogliamo ribaltare l'1-2 dell'andata".

Su chi toglierebbe al Real Madrid: "Solari allena tanti buoni giocatori. Se dovessi sceglierne uno, toglierei sicuramente Luka Modric".

Sull'assenza di Sergio Ramos: "Sarà un'assenza pesante, è il laeder della difesa del Real. I blancos però possono giocare anche senza di lui e, se Ramos non c'è, non significa che la squadra sia meno forte".