Ajax, Ten Hag: "Bayern resta favorito per il primo posto nel girone"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Erik Ten Hag, allenatore dell'Ajax, dopo il successo sul campo dell'AEK e la qualificazione aritmetica agli ottavi di Champions League è intervenuto ai microfoni della stampa olandese: "Non so se aver superato il turno mi renda un grande allenatore, non penso di esserlo. Stiamo andando molto bene, ma bisogna continuare così. Contro un avversario come l'AEK potevamo creare qualche occasione in più. Primo posto nel girone? Non sarà facile, il Bayern resta il club favorito in questo girone. MA c'è da dire che stasera abbiamo giocato molto bene e a dicembre vedremo".