Ajax, Ten Hag: "Col Tottenham ci aspettano due finali, possiamo farcela"

L'allenatore dell'Ajax Erik ten Hag ha presentato così in conferenza stampa l'andata della semifinale di Champions in programma domani a Londra contro il Tottenham: "Ci attendono due finali, siamo in forma e possiamo fornire una prestazione importante domani. Se giochiamo come sappiamo, pensiamo di avere buone possibilità contro il Tottenham. Daremo il massimo, abbiamo grandi motivazioni in vista di questo doppio confronto. Dobbiamo avere fiducia".