Nel corso della gara contro l'Excelsior, l'Ajax ha perso per infortunio Frenkie de Jong e il centrocampista ora è in dubbio per il ritorno di Champions League contro la Juventus. L'allenatore dei lancieri Erik Ten Hag dopo la gara ha detto: "Non posso dire molto a riguardo. Ha avuto un problema al bicipite femorale ed è per questo che l'ho cambiato. Non volevamo correre altri rischi. Era in forma, ma non l'ho visto muoversi bene e questo è peggiorato con il passare del tempo. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di non correre ulteriori rischi. Ora vedremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni".