Ajax, ten Hag: “Decisioni dubbie, sarà una notte molto lunga”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mastica amaro il tecnico dell’Ajax Erik ten Hag, dopo il 4-4 col Chelsea condizionato dalla doppia espulsione di Blind e Veltman; “Dobbiamo accettarlo. È così com'è, ma sarà una notte molto lunga. Sono state prese una serie di decisioni dubbie come era accaduto anche due settimane fa. Stesso copione. Blind ha commesso un fallo, ma c’era un fallo su di lui prima. Se hai un VAR, allora deve vederlo. Fortunatamente siamo ancora in testa, abbiamo la qualificazione nelle nostre mani anche se Blind e Veltman non saranno presenti la prossima partita. La UEFA deve studiare come compensare gli errori arbitrali”.