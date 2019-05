© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Ziggo Sport, Erik ten Hag ha parlato della vittoria contro il Tottenham. "Nella prima fase abbiamo giocato un buon calcio e fatto un gol importante. Abbiamo dominato ma poi non siamo riusciti a giocare. Il Tottenham ci ha complicato la vita e ci hanno trascinati nel loro gioco. Abbiamo dovuto portare più palla nella ripresa, loro hanno cambiato sistema dopo l'uscita di Vertonghen e ci hanno lasciato più spazi. Van de Beek? Ha giocato incredibilmente bene: nel finale della gara è stato importante, anche dal punto di vista difensivo. Ha corso tantissimo e ha vinto tanti duelli individuali e seconde palle. Però non dite che siamo con un piede in finale. Siamo solo a metà strada, la prossima settimana dovremo fare certamente meglio".