© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conferenza stampa in casa Ajax per il tecnico dei lancieri Erik ten Hag. Al centro delle attenzioni la sfida interna contro il Lille, valida per la prima giornata della fase a gironi di Champions League: "Sono arrivati secondi in Ligue1 lo scorso anno, riuscendo a battere anche il PSG per 5-1. Dobbiamo mettere in campo un alto livello di gioco per portare a casa un risultato positivo. Il loro stile di gioco? Ha molte influenze portoghesi, africane e, ovviamente, francesi. Siamo preparati a tutto, sappiamo tutto ciò che c'è da sapere su di loro".