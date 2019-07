© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo la vittoria in Supercoppa d'Olanda arrivata contro il PSV, il tecnico dell'Ajax Erik Ten Hag ha detto: "Siamo scesi in campo per conquistare un altro trofeo ma sono anche particolarmente soddisfatto di come abbiamo giocato. Diversi giocatori hanno raggiunto un buon livello, tra cui Perr Schuurs. Non è cresciuto solo negli ultimi due o tre mesi, ma già da molto tempo. Abbiamo investito molto in lui".