Ajax, Ten Hag: "Non puoi permetterti errori come quello di Onana"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Erik Ten Hag ha analizzato il pari dell'Ajax sul campo del Benfica nel quarto turno della fase a gironi di Champions League: "Li abbiamo agevolati non giocando da squadra. Alcuni giocatori sono stati impalpabili, abbiamo giocato senza convinzione, iniziativa e profondità. Il Benfica ha fatto bene più per demeriti nostri che per meriti loro. L'errore di Onana? Non puoi permettertelo, è un'indecisione non da lui. Nel secondo tempo ho visto resilienza, abbiamo giocato più in profondità, segnando un gran gol. Avremmo potuto anche vincere, per questo ho inserito Dolberg".