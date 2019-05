© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Ajax è vicino a un'impresa storica. L'1-0 conquistato sul campo del Tottenham nella semifinale d'andata di Champions è un buon punto di partenza, ma Erik ten Hag pretende il massimo dell'attenzione dai suoi giocatori, come ha spiegato in conferenza stampa: "Non sono particolarmente nervoso anche se il traguardo è importante. Stiamo bene, ma dobbiamo giocare ed essere aggressivi dimenticandoci dell'andata. Vogliamo vincere ancora. Per farlo, dovremo di nuovo andare oltre i nostri limiti. Giocheremo in un'atmosfera incredibile e spero i tifosi ci diano una mano importante"

Differenze di ritmo - "Contro il Tottenham dobbiamo vincere e fare del nostro meglio, non pensiamo all'andata. Rispetto a Real Madrid e Juventus le squadre di Premier giocano con maggiore intensità. La vera sfida sarà andare oltre i nostri limiti", ha detto infine il tecnico dei lancieri.