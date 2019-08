© foto di Insidefoto/Image Sport

Donny van de Beek all'Ajax ancora un'altra stagione. Ne è sicuro l'allenatore dei lancieri Erik Tan Hag: "Credo che Donny rimarrà all'Ajax in questa stagione. Per me è scontato, altrimenti sarei già stato avvertito della sua possibile partenza da Marc Overmars".

Ajax e Real Madrid, infatti, in queste ore stanno lavorando sulla possibilità di definire il trasferimento adesso, ma al contempo di lasciare il calciatore in Olanda per un'altra stagione.