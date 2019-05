Ajax-Tottenham 2-3, il Telegraaf sul web: "Amsterdam in lacrime"

© foto di Pietro Lazzerini

"Amsterdam in lacrime". E' questa l'apertura web del De Telegraaf dopo la clamorosa sconfitta interna degli olandesi in semifinale di Champions League, arrivata all'ultimo minuto a causa della tripletta di Lucas Moura. La festa è stata interrotta sul più bello dalla caparbietà del Tottenham, che adesso potrà disputare il derby inglese in finale contro il Liverpool.