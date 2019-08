Solo un pari per l'Ajax ieri sera a Salonicco contro il PAOK (2-2), nell'andata del terzo turno di qualificazione alla Champions League. Un gol di Huntelaar nella ripresa ha evitato ai semifinalisti della passata stagione il ko. Di seguito le aperture dei due giornali principali olandesi: AD apre con "Compiti per casa" sottolineando come la qualificazione sia ora nelle mani degli ajacidi, a cui basta anche un pareggio per 0-0 o 1-1 alla "Johan Cruijff ArenA", "ma gli errori visti ieri non lasciano tranquilli". Per il Telegraaf il titolo scelto è: "Finire il lavoro a casa".