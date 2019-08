Ajax, van de Beek ancora titolare e a segno in campionato

© foto di Insidefoto/Image Sport

Nonostante sia nel mirino del Real Madrid, che sta trattando con l'Ajax il suo acquisto, Donny van de Beek è sceso regolarmente in campo contro l'Emmen nella gara valida per la seconda giornata del campionato olandese. Il centrocampista infatti è partito titolare ed è andato a segno firmando il primo gol del 5-0 dei lancieri. Secondo gol in due giornate di Eredivisie per van de Beek che si sta mettendo molto in evidenza in queste settimane.