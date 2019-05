© foto di Insidefoto/Image Sport

"Siamo fiduciosi affinché tutto andrà bene". Donny van de Beek ha deciso la gara di Londra contro il Tottenham, andata della semifinale di Champions League, e parla da veterano. "Per come abbiamo giocato nel primo tempo sì, dobbiamo tenere sempre quel livello. Niente è deciso ma in casa il pubblico impazzirà, sostenendoci continuamente. Ho grande fiducia. Dietro i ragazzi, Onana compreso, hanno fatto un grande lavoro. Il mio rendimento? Sono in un buon momento: sto diventando più forte e migliorando ancora, voglio sentirmi sempre più importante. Il segreto? Mi alleno sempre guardando Tadic e Huntelaar ma non so se sia questo il motivo per cui le cose stanno andando bene ora, perché l'ho già fatto prima".