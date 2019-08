Ajax, Van de Beek giocherà contro il PAOK: il Real attende

© foto di Insidefoto/Image Sport

Donny van de Beek è ad un passo dal Real Madrid, ma nel frattempo il calciatore si è unito alla squadra per affrontare il PAOK nel terzo turno preliminare di Champions League. I lancieri sono impegnati nel turno ad eliminazione diretta e molto probabilmente il centrocampista olandese scenderà in campo nella gara di andata. Al momento i blancos attendono, ormai l’accordo tra le parti, come riportato dalla stampa spagnola, è stato raggiunto.