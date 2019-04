Ajax, Van der Sar: "È una partita importante per entrambe"

© foto di Federico De Luca

Edwin Van der Sar, ex portiere della Juventus e attuale direttore generale dell'Ajax, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Ajax-Juventus: "Per l'Ajax è una partita molto importante, ho giocato solo due anni alla Juve, speriamo di vedere una bella partita. È importante anche per loro".

Come racconta lo spirito dell'Ajax? "È una partita importante, molti sono giovani ma hanno già giocato l'Europa League due anni fa. È difficile giocare con una squadra che ha esperienza, ma abbiamo già vinto a Madrid tre settimane fa. La squadra è pronta per dimostrare il calcio".

Alcuni giocatori lasceranno? "È la storia dell'Ajax, è già successo negli anni 70', ma anche con van Basten. Davids, io anche. Noi vogliamo ritornare al top anche in Europa. È un quarto di finale, ma vogliamo migliorare".