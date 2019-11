© foto di Federico De Luca

Edwin Van der Sar, direttore generale dell'Ajax, ha parlato al sito ufficiale del club dopo il rinnovo di contratto fino al 2023: "In realtà, non ero nemmeno consapevole della scadenza del mio mandato. Sono contento della fiducia del club. il nostro obiettivo comune è quello di unirci ai vertici europei. Questo include l'idea di effettuare operazioni aziendali sane incentrate sulla crescita nazionale e internazionale e basate anche sui valori che appartengono alla nostra società. E' ambizioso e adoro questa missione. Siamo sulla buona strada, ma non ci siamo ancora".