© foto di Federico De Luca

"Non è nelle nostre intenzioni giocare la nuova Champions nel fine settimana. Si dicono un sacco di bugie". Così, Edwin van der Sar ha parlato ai microfoni di Cadena Ser del pensiero del suo club, l'Ajax, a proposito dell'idea di far giocare i big-match di Champions nel weekend. Il club di Amsterdam, quindi, non approverebbe questa novità, al contrario di quanto si era detto nelle scorse settimane.