Ajax, Veltman: "De Ligt ha tanta esperienza. Ogni anno via i migliori"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Joel Veltman, difensore dell'Ajax è tornato a parlare di De Ligt che ha scelto di trasferirsi alla Juventus: "De Ligt è molto maturo, e nonostante la sua età, ha già molta esperienza. Ci ha aiutato molto per tutta la scorsa stagione. All'Ajax, ogni anno, i nostri migliori giocatori lasciano il club. Ma il bello è che gli altri giocatori devono presentarsi per sostituirli. Hanno qualcosa in più, perché vogliono mettersi alla prova", le sue parole riprese da L'Equipe.