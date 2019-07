Ajax, Ziyech: "Il Siviglia non è la squadra per cui potrei andarmene"

© foto di Imago/Image Sport

Hakim Ziyech è stato tra le stelle più lucenti dell'Ajax che nell'ultima Champions League ha preso di sorpresa mezza Europa per la qualità delle sue prestazioni. Nelle scorse ore si era fatto anche il nome del Siviglia tra le pretendenti al fantasista marocchino, il quale però, parlando ad Algemeen Dagblad, ha di fatto scartato l'ipotesi: "Con tutto il dovuto rispetto, ma non sono squadre per cui potrei lasciare l'Ajax. Per me la chiave è migliorare sportivamente, e non vedo perché dovrei andarmene per passare in una società del livello simile all'Ajax".