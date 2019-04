Al Barça basta Shaw: 1-0 a Manchester. De Gea tiene in vita lo United

© foto di J.M.Colomo

Il dominio vale soltanto un gol, per il Barcellona: all'Old Trafford finisce 1-0 in favore dei blaugrana, grazie all'autorete di Luke Shaw. I catalani battono il Manchester United con una prova convincente a livello di palleggio, un po' meno per quanto riguarda la capacità di mandare la palla in rete: il 65% finale di possesso non chiude il discorso qualificazione, come del resto non fa un risultato positivo ma tutto sommato striminzito. Decisivo, per i padroni di casa, David De Gea, con due interventi davvero salvifici che tengono in vita lo United.

Ole Gunnar Solskjaer sorprende un po' tutti lasciando in panchina sia Lingard che Martial, mandando in campo Dalot che agirà prevalentemente da esterno sinistro in una sorta di 4-4-2 spurio e parecchio variabile. Lo stesso modulo, ma con interpretazione molto divesa, che adotta in questa stagione Ernesto Valverde: niente Vidal, dentro Arthur e Coutinho, con quest'ultimo a supporto di Messi-Suarez, ma partendo da esterno di centrocampo.

I primi squilli sono però tutti dei Red Devils, in particolare di Marcus Rashford, che dopo cinque minuti manda di poco a lato rispetto alla porta difesa da ter Stegen. Altri pochi minuti, e ci pensa Luis Suarez. O meglio, Luke Shaw: l'uruguaiano manda in rete un cross di Messi. Il guardalinee dapprima annulla, poi Rocchi convalida la rete grazie all'intervento decisivo del VAR, ma assegna autogol al terzino. Suarez o Shaw, resta un dato di fatto: dopo 13' il Barcellona è in vantaggio 1-0.

I Red Devils si affidano al solito Rashford, gli ospiti sfiorano il raddoppio. Ci pensa super De Gea, a neutralizzare Coutinho e tenere a galla il Manchester. Che di toccare la palla non vuole quasi saperne: il Barcellona viaggia su medie di possesso palla dal 70% in più, i tocchi blaugrana sono quasi il doppio di quelli degli inglesi. Un occasione l'ha Dalot, che a un soffio dall'intervallo si divora il gol del potenziale pareggio. Non va, e allora dopo 45' il Barcellona deve "accontentarsi" di un 1-0 che non rende giustizia al possesso ma basta a far sorridere Valverde.

Il secondo tempo si apre senza cambi e con l'occasione per i padroni di casa. Inutile a dirsi, è Rashford ad avere la palla del potenziale pareggio. Il 10 inglese, però, svirgola da posizione favorevole. La squadra di Solskjaer torna in campo aggressiva, a livello di controllo della gara continua però il copione tattico del primo tempo, con il Barcellona a tenere palla e i padroni di casa a cercare le ripartenze.

Occasioni per entrambe: Suarez sfiora il raddoppio al 64' poi è Jordi Alba a impegnare De Gea, sempre più ch e presente. Solito Rashford, solita imprecisione, per lo United, mentre si avvia la girandola dei cambi: dentro Vidal e Serbi Roberto da un lato, Martial e Lingard dall'altro. A un quarto d'ora dal triplice fischio cambia la fisionomia delle due squadre, non il risultato che resta fisso sul vantaggio del Barcellona. Fino alla fine: l'Old Trafford saluta, per ora, la Champions senza brividi. Un risultato che sorride al Barcellona, ma lascia ovviamente aperte tutte le porte nella strada verso la semifinale.