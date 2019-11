Il Bayer Monaco si aggiudica il Der Klassiker, rifilando 4 reti al Borussia Dortmund. Apre le marcature, tanto per cambiare, Robert Lewandovski nel primo tempo. Ad inizio ripresa il raddoppio di Gnabry, poi dopo una girandola di cambi, l'attaccante polacco del Bayern chiude i giochi. A 10 minuti dalla fine l'ex Hummels trova la rete, ma nella porta sbagliata: finisce 4-0 per i bavaresi, con il Bayern che sorpassa il Borussia in classifica e si porta al terzo posto con 21 punti.

Il programma completo dell'undicesimo turno:



Ieri - Colonia-Hoffenheim 1-2

Oggi ore 15.30 - Hertha Berlino-Lipsia 2-4

Oggi ore 15.30 - Mainz-Union Berlino 2-3

Oggi ore 15.30 - Paderborn-Augsburg 0-1

Oggi ore 15.30 - Schalke 04-Fortuna Dusseldorf 3-3

Oggi ore 18.30 - Bayern Monaco-Borussia Dortmund 4-0

Domenica ore 13.30 - Borussia Moenchengladbach-Werder Brema

Domenica ore 15.30 - Wolfsburg-Bayer Leverkusen

Domenica ore 18.30 - Friburgo-Eintracht Francoforte