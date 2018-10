Al-Khelaifi: "Rinnovo Di Maria dimostra che i migliori vogliono il PSG"

Il rinnovo di Angel Di Maria con il Paris Saint-Germain ha sfaccettature e letture diverse. La prima scontata è che, come Nasser Al-Khelaifi ha ammesso, "i migliori restano a Parigi". Il Fideo, però, era in scadenza nell'estate che verrà ed era ovvio che i parigini cercassero di trovare...

Palermo, Jajalo: "Sento la fiducia della gente. Spirito giusto per la A"

Cosenza, Braglia: “Il pareggio non esiste, ha sbagliato l’arbitro”

Padova, Bisoli sulla graticola. In giornata la decisione del club

Spezia, ancora sirene per Okereke. C'è anche l'Eibar

Lecce, in arrivo il rinnovo di Cosenza fino al 2020

Pescara nel cuore. Maniero segna, ma non esulta

Foggia, prima gioia per Chiaretti. Davanti al suo ex pubblico

Foggia, sale l'attesa per il verdetto sulla penalizzazione

Zamparini: "Alcuni non all'altezza. A gennaio mercato da A"

Hellas, Caracciolo: "Non esiste nessun caso Pazzini"

Pescara, problema muscolare per Antonucci. A rischio per il Lecce

Il presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, ha commentato il rinnovo di Angel di Maria fino al 2021: "Provo una grande soddisfazione dopo il rinnovo di Angel Di Maria. A 30 anni, Angel vive un momento fantastico nella sua carriera, dove la combinazione del suo talento e della sua esperienza ai massimi livelli lo classificano più che mai tra i migliori giocatori del mondo. Ed è al Paris Saint-Germain che ha scelto di continuare a vivere i migliori anni della sua carriera. Ancora una volta, i migliori calciatori del pianeta dimostrano, non solo il loro desiderio di unirsi a Paris Saint-Germain, ma anche il loro profondo desiderio di unirsi a lungo termine. Come tutti i suoi compagni di squadra, dai più giovani ai più esperti, Angel oggi ribadisce con forza le sue ambizioni altissime con la sua squadra, il suo club e i milioni di fan che supportano i nostri giocatori con fervore e fedeltà".

