Al Valladolid basta Alcaraz: vittoria di misura contro l'Huesca di Longo

A volte basta poco per sprintare. Il Valladolid, ad esempio, nel match di oggi contro l'Huesca s'è accontentato di un gol di Alcaraz a metà primo tempo circa per battere l'Huesca e collezionare il secondo successo di fila. Ospiti mai davvero in partita, con l'italiano ex Inter Longo entrato a venti minuti dalla fine, senza però dare la scossa. L'Huesca resta così ultimo.

Questo il programma completo dell'ottavo turno di Liga:

05.10 21:00 Athletic Club-Real Sociedad 1-3

06.10 13:00 Girona-Eibar 2-3

06.10 16:15 Getafe-Levante 0-1

06.10 18:30 Alaves-Real Madrid 1-0

06.10 20:45 Leganes-Vallecano 1-0

07.10 12:00 Valladolid-Huesca 1-0

07.10 16:15 Atl. Madrid-Betis

07.10 18:30 Espanyol-Villarreal

07.10 18:30 Siviglia-Celta Vigo

07.10 20:45 Valencia-Barcellona