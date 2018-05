Alaba allontana il Real: "Ho ancora obiettivi da raggiungere al Bayern"

Andrea Stramaccioni non ci sta. E attraverso un comunicato affidato a TuttoMercatoWeb risponde all’ex attaccante dell’Inter. “La storia è molto semplice, anche perché quel giorno c’erano diverse persone presenti. Non ho mai parlato di quello che accadde realmente quel giorno. Affrontai...

PSG, Neymar: "Io al Real Madrid? Cavolate che non meritano risposta"

Salah ko, su Change già 300.000 firme per squalificare Sergio Ramos

Man United, offerta shock per Bale: può diventare il più caro della storia

Scholes lancia la campagna: "Liverpool, cambia portiere per vincere"

Minacce di morte a Karius, la Polizia britannica: "Investigazioni in corso"

Puyol: "Bravo Real. 4 UCL in 5 anni con uno dei Barça migliori di sempre"

Ronaldo incerto, Messi sicuro: "Barça la mia unica squadra in Europa"

Bomba dal Portogallo: "Mendes a Parigi per portare Ronaldo al PSG"

Siviglia, Rico e la solidarietà tra portieri: "Karius non camminerà da solo"

Tebas: "Ronaldo insostituibile per la Liga. Credo continuerà al Real"

Lugano, in arrivo Albano Bizzarri

Guardiola chiama Sarri: "Sarebbe bello trovarlo in Premier League"

Real Madrid, atteso un incontro con l'agente di Bale. Futuro in bilico

David Alaba, terzino del Bayern, ha parlato oggi circa l'interesse del Real Madrid nei suoi confronti: "So che nel calcio le cose capitano molto velocemente ma al momento sono concentrato nella Nazionale, poi al pre-campionato con il Bayern. Sto molto bene a Monaco e ancora ho obiettivi da raggiungere lì". Classe 1992, Alaba è legato ai bavaresi fino al 2021.

Invio richiesta in corso...

Va al PSG in uno scambio con Neymar

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy