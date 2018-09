Alaves a valanga a Vallecas: contro il Rayo segna anche Calleri

Alaves a valanga sul campo del Rayo Vallecano. Nell'anticipo della quinta giornata di Liga, i baschi riescono a sbloccare il risultato dopo appena otto minuti con Navarro. Poi, dopo il momentaneo pari di De Tomas al 30', ci pensano Ibai (34' e 77'), Calleri (56') e Burgui (95') a chiudere l'incontro in scioltezza. Gara condizionata anche dall'espulsione del difensore biancorosso Abdoulaye Ba al 35' a causa di una gomitata ai danni di un avversario. Terzo successo in questo campionato per l'Alaves (dieci punti in classifica), terza sconfitta per il Rayo Vallecano (tre punti).

Il programma completo della quinta giornata di Liga

21/09 21:00 Huesca-Real Sociedad 0-1

22/09 13:00 Rayo Vallecano-Alaves 1-5

22/09 16:15 Celta Vigo-Real Valladolid

22/09 16:15 Eibar-Leganes

22/09 18:30 Getafe-Atl. Madrid

22/09 20:45 Real Madrid-Espanyol

23/09 12:00 Levante-Siviglia

23/09 16:15 Villarreal-Valencia

23/09 20:00 Betis-Athletic Club

23/09 20:45 Barcellona-Girona