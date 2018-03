Alaves, Abelardo: "Giornata complicata, Valencia grande squadra"

© foto di J.M.Colomo

Abelardo, tecnico dell'Alaves, ha commentato così la sconfitta per 3-1 contro il Valencia in campionato: "Abbiamo avuto una buona tenuta fino all'autorete di Laguardia. I nostri avversari odierni stanno facendo una grande stagione e sono in alto in classifica per meriti propri: hanno una buona squadra ed oggi sono stati superiori, per noi è stata una giornata complicata".