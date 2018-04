Alaves, Abelardo: "Siamo entrati molto bene in partita"

© foto di J.M.Colomo

Abelardo, tecnico del Deportivo Alaves, ha analizzato così la vittoria di misura in casa dell'Eibar: "Siamo entrati molto bene in partita, trovando subito la via del gol. Dopodiché abbiamo difeso in maniera perfetta e coperto bene il campo. L'Eibar ha dominato l'incontro sul piano del possesso palla, ma non ricordo loro chiare occasioni da rete".