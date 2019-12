© foto di J.M.Colomo

Asier Garitano, tecnico dell'Alaves, è intervenuto ai microfoni di Marca per analizzare la sconfitta contro il Barcellona: "Non è stato un match facile. Volevamo comunque competere con un avversario difficile, poi abbiamo subito gol al termine del primo tempo. Abbiamo comunque avuto un buon momento nella ripresa, dopo l'ingresso di Joselu abbiamo subito la terza rete e da quel momento in poi le cose si sono complicate. Dopo il 2-1 stavamo bene, con Joselu in area potevamo avere più occasioni, ma il gol è arrivato prima della sostituzione".