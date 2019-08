Alaves, il grande sogno per l'attacco è Calleri: si lavora al ritorno

Autore di 9 gol in 36 partite nella passata stagione, Jonathan Calleri ha sicuramente lasciato ottimi ricordi in casa Alavés. Ecco perché, come riporta Marca, il club di Vitoria-Gasteiz vuole riabbracciare l'attaccante argentino anche in vista del prossimo campionato. Calleri, classe '93, appartiene al Deportivo Maldonado (Uruguay), che per liberarlo pretende però almeno 12 milioni di euro.