Alaves, Munir: "Farò 15 gol. E' stata un'estate complicata"

© foto di Federico De Luca

Dopo i tentativi di Sampdoria e Torino, Munir El Haddadi ha scelto l'Alaves. Queste le sue parole in conferenza stampa: "Il mio obiettivo è segnare 15 gol con l'Alaves, sono pronto per essere il riferimento offensivo della squadra. Per me è una nuova esperienza e sono certo che andrà tutto bene. E' stata un'estate complicata, ho dovuto aspettare fino alla fine per capire quale sarebbe stata la mia destinazione".