Albacete, l'ex Inter Manaj finisce fuori per una discussione col tecnico

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rey Manaj, autore di due gol in sette presenze finora in Segunda División spagnola, non è stato convocato per la gara di questa sera contro il Cadiz. L'ex attaccante di Cremonese, Inter, Pescara e Pisa, oggi in forza all'Albacete, ha avuto infatti un'animata discussione con mister Luis Miguel Ramis dopo essere stato escluso dai titolari della sfida di domenica scorsa contro il Fuenlabrada ed è stato "punito" così con una giornata di stop dalla sua società. A riportarlo è Marca.