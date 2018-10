Albania, i convocati di Panucci: 9 gli italiani. Prima chiamata per Vrioni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Sono ben 9 i calciatori che militano in Italia (5 in Serie A, 4 in Serie B) i calciatori convocati dal ct dell'Albania Christian Panucci per le sfide con Giordania e Israele. La novità è rappresentata dall'ex Under 19 azzurro Giacomo Vrioni che dopo aver vestito la maglia dell'Under 21 albanese viene chiamato per la prima volta con quella maggiore. Questa la lista dei convocati:

Portieri: Strakosha (Lazio), Berisha (Atalanta) Hoxha (Partizani)

Difensore: Hysaj (Napoli), Kaja (Livingston), Lenjani (Sion), Binaku (Malmoe), Mavraj (Aris), Veseli (Empoli), Prenga (Inter Zapresic), Dermaku (Cosenza), Djimsiti (Atalanta), Mihaj (Panetolikos)

Centrocampisti: Memushaj (Pescara), Ramadani (Velje), Basha (Aris), Xhaka (Basilea), Ndoj (Brescia), Grezda (Rangers)

Attaccanti: Manaj (Albacete), Gavazaj (Enisey Krasnoyarsk), Uzuni (Lokomotiv Zagabria), Balaj (Grozny), Vrioni (Venezia)