© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Borussia Dortmund quest'oggi ha riscattato ufficialmente Paco Alcacer, attaccante spagnolo ex Valencia approdato in Germania la scorsa estate. La punta saluta così definitivamente il Barcellona, mentre il calciatore ha così commentato la sua situazione al sito ufficiale giallonero: "Sono molto contento a Dortmund. Il Borussia ha rappresentato la scelta giusta per me, farò tutto il possibile per ripagare la fiducia del club nei miei confronti".