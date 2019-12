Alexander-Arnold giura amore al Liverpool: "Qui per diventare leggenda"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Trent Alexander-Arnold ha sempre sognato di giocare con la maglia del Liverpool e forse mai avrebbe pensato di diventarne un perno già a 21 anni. Il terzino, uno dei più forti al mondo, non vuole muoversi dal suo Merseyside come riferito a Sportbladet: "Ho sempre voluto essere una leggenda di questo club. Vincere titoli, giocare quanti più match è possibile, diventare il capitano di questa squadra. E non posso diventare una leggenda del Liverpool se lascio il Liverpool per giocare chissà dove. Per questo il mio focus è solo sul Liverpool, voglio restarci per tutta la mia carriera".